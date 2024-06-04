Поклонник возмутился из-за слишком откровенных номеров на сцене, которые, по его мнению, граничили с порнографией. В частности, американец утверждает, что зрителям пришлось наблюдать женщин топлес, которые имитировали половой акт. В то же время ему не понравились и другие моменты в выступлении певицы.

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Так, по словам истца Джастина Липелеса, его не предупредили о таком откровенном содержании выступления. Кроме того, он выразил недовольство значительной задержкой начала концерта и отсутствием кондиционирования зала, из-за чего там было жарко. Мол, на замечание о жаре Мадонна отреагировала репликами вроде "можно просто раздеться".

Липелес подал судебный иск против певицы с требованием компенсировать стоимость билета и выплатить моральную компенсацию, размер которой не разглашается. Пока что знаменитость никак не комментировала эти обвинения.

Подавали ли на Мадонну в суд другие фанаты

Да, однако было это еще зимой. Причиной стали концерты знаменитости в Barclays Center в Бруклине 13, 14 и 16 декабря. По графику они должны были начинаться в 20:30, однако шоу стартовали только в 22:30. Поэтому, истцы обвинили Мадонну во введении зрителей в заблуждение из-за ложной рекламы.