Любимая Макса отметила, что до сих пор не может поверить, что у них скоро родится третий ребенок. Супруги сказали, что "когда думают о семейных ужинах, то уже смеются".

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Кого ждет Макс Чмерковский с женой

Известный танцор и его избранница устроили вечеринку, на которой были только родители и дети пары, все они были одеты в черные наряды. Так, с помощью цветной дымовой шашки и торта супруги сообщили, что у них родится сын.

Это мальчик! Не могу поверить, что у нас будут три мальчика. Мы с Максом невероятно счастливы, что у нас родится еще один друг для Шая и Рио... Мы хотим, чтобы они были лучшими друзьями. Когда думаем о семейных ужинах, то уже смеемся,

– отметила Пета.

Что известно о детях Макса Чмерковского