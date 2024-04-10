Они считают, что бизнесмен Майкл Полански сделал предложение звезде. Все из-за нового кольца артистки.

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Почему ходят слухи о помолвке Леди Гаги

На днях певицу увидели в Западном Голливуде. Она была одета в длинное черное пальто, с большой плетеной сумкой, а волосы завязала в аккуратный пучок. Ее наряд дополняли черные туфли-лодочки, солнцезащитные очки и бриллиантовое кольцо, которое едва заметно мерцало из-под рукава пальто.

Именно кольцо натолкнуло поклонников на предположение, что исполнительница обручилась с бизнесменом Майклом Полански, ведь она его надела на безымянный палец левой руки. Правда, пока эти слухи знаменитость никак не комментирует.

Что известно о личной жизни Леди Гаги