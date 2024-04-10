Они считают, что бизнесмен Майкл Полански сделал предложение звезде. Все из-за нового кольца артистки.
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Почему ходят слухи о помолвке Леди Гаги
На днях певицу увидели в Западном Голливуде. Она была одета в длинное черное пальто, с большой плетеной сумкой, а волосы завязала в аккуратный пучок. Ее наряд дополняли черные туфли-лодочки, солнцезащитные очки и бриллиантовое кольцо, которое едва заметно мерцало из-под рукава пальто.
Именно кольцо натолкнуло поклонников на предположение, что исполнительница обручилась с бизнесменом Майклом Полански, ведь она его надела на безымянный палец левой руки. Правда, пока эти слухи знаменитость никак не комментирует.
Что известно о личной жизни Леди Гаги
- На протяжении своей карьеры Леди Гага имела ряд романтических отношений, которые привлекали внимание общественности.
- Сначала поп-звезда встречалась с музыкантом и барменом Люком Карлом, их отношения продолжались пять лет до 2010 года.
- После этого в 2011 году певица вступила в отношения с актером Тейлором Кинни, известным по роли в сериале "Дневники вампира". Они объявили о помолвке на День святого Валентина 2015 года, но в июле 2016 года Леди Гага заявила о разрыве.
- В 2017 году знаменитость приняла предложение от своего агента Кристиана Карино и даже начала подготовку к свадьбе, но в 2019 году они разорвали помолвку.
- Уже в 2020 году исполнительница подтвердила новые отношения с одним из основателей фейсбук Майклом Полански.