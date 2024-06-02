Это инфлюенсер рассказала на следующий день после того, как объявила, что вскоре станет мамой. Это было довольно неожиданно, поэтому поклонники забросали ее разнообразными вопросами.

Интересно Горжусь, – Фреймут трогательно обратилась к дочери-выпускнице и показала их архивные фото

И Юля решила постепенно на них отвечать. Она даже отметила, что планирует писать целые посты о материнстве. Например, сейчас она опубликовала фотографии с заметно округлым животом.

Шестой месяц беременности. 26 недель. Такой вот животик. Фото свежие, два дня назад сделаны,

– отметила под фото Верба.

Кто еще из звезд ждет пополнения в семье