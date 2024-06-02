Это инфлюенсер рассказала на следующий день после того, как объявила, что вскоре станет мамой. Это было довольно неожиданно, поэтому поклонники забросали ее разнообразными вопросами.
Интересно Горжусь, – Фреймут трогательно обратилась к дочери-выпускнице и показала их архивные фото
И Юля решила постепенно на них отвечать. Она даже отметила, что планирует писать целые посты о материнстве. Например, сейчас она опубликовала фотографии с заметно округлым животом.
Шестой месяц беременности. 26 недель. Такой вот животик. Фото свежие, два дня назад сделаны,
– отметила под фото Верба.
Кто еще из звезд ждет пополнения в семье
- Украинские танцовщики один за другим объявляют о радостных событиях. Макс Чмерковский и его жена Пета Мергатройд вскоре в третий раз станут родителями. У супругов уже есть двое сыновей, а на этот раз у них должна родиться долгожданная дочь.
- Кроме того, первенца после нескольких лет усилий наконец-то ждут Евгений Кот и его жена, известная гимнастка Наталья Татаринцева.
- Присоединилась к списку будущих мамочек и голливудская звезда Мэнди Мур. Актриса воспитывает двух сыновей от мужа Тейлора Голдсмита. Теперь в их семье с нетерпением ждут пополнения – девочку, которая стане сестричкой для мальчиков.