Если эти сплетни подтвердятся, то артистка впервые станет мамой. Она сейчас встречается с бизнесменом Майклом Полански, который, вероятно, сделал предложение исполнительнице.

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На свадьбе своей сестры Натали Джерманотты певица появилась в обтягивающем черном платье, которое привлекло внимание публики к ее заметно закругленному животу.

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Пока что сама Леди Гага не комментировала эти предположения, однако фанаты с нетерпением ждут официального подтверждения или опровержения от звезды.

Кто из звезд ждет ребенка