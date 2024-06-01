Актриса уже воспитывает двух сыновей вместе со своим мужем Тейлором Голдсмитом. Интересно, что она даже рассекретила пол будущего ребенка.

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Мэнди Мур станет мамой девочки. Об этом она сообщила в своем посте, где показала фото сыновей.

Вскоре родится третий из нашей собственной "большой троицы". Не могу дождаться, когда у этих мальчиков появится сестричка,

– отметила под фотографией знаменитость.

В комментариях поклонники активно поздравляют Мэнди и Тейлора с предстоящим пополнением и желают им легких родов.

Кто из звезд недавно родил ребенка