Актриса уже воспитывает двух сыновей вместе со своим мужем Тейлором Голдсмитом. Интересно, что она даже рассекретила пол будущего ребенка.
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Мэнди Мур станет мамой девочки. Об этом она сообщила в своем посте, где показала фото сыновей.
Вскоре родится третий из нашей собственной "большой троицы". Не могу дождаться, когда у этих мальчиков появится сестричка,
– отметила под фотографией знаменитость.
В комментариях поклонники активно поздравляют Мэнди и Тейлора с предстоящим пополнением и желают им легких родов.
Кто из звезд недавно родил ребенка
- 29 мая телеведущая Иванна Онуфрийчук родила первенца – сына. Пока что имя младенца не разглашается.
- Впервые почувствовала радость материнства и украинский блогер и тиктокер Даша Евтух. Она с мужем назвала дочь необычным именем Фемида.
- О рождении третьего ребенка, сына, сообщила певица Джамала. Исполнительница раскрыла имя младенца – Алим Сейт-Бекир оглы Сулейманов.
- А вот популярная американская актриса Хилари Дафф стала матерью в четвертый раз. Она родила дочь, которой дали имя Таунс Мидоу Бэйр.