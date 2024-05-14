Заметим, что во время объявления баллов в гранд-финале международного песенного конкурса латвиец держал украинский флаг. К тому же известно, что он приютил собачку Рони из Харькова.

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Как Dons спел Teresa & Maria

Артур Шингирейс под гитару исполнил припев конкурсного трека украинского дуэта для Евровидения-2024. В видео он предстал с лентой в сине-желтых цветах и в конце сказал: "Слава Украине".

Спасибо тебе, Украина, что вырастила этих двух талантливых артисток alyona alyona и Jerry Heil! Сила Украины вдохновляет всех нас,

– подчеркнул латвиец.

Кто еще из участников Евровидения-2024 пел Teresa & Maria

Во время церемонии открытия Евровидения девять представителей из разных стран, в частности Португалии, Бельгии, Молдовы, Азербайджана, Албании, Финляндии, Дании, Латвии и Сербии, исполнили песню Teresa & Maria. Артисты по очереди пели по одной строчке или напевали мелодию.

К тому же накануне Евровидения-2024 Nemo, которые в гранд-финале одержали победу, тоже исполнили Teresa & Maria. Участники из Швейцарии даже пели на украинском, что им довольно хорошо удалось.