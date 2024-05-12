В этот субботний вечер, 11 мая, в шведском Мальме отгремел большой финал Евровидения-2024. Зрители увидели выступления 25 участников и среди всех них выбрали лучшего. Свои баллы также поставили национальные жюри – судьи из всех стран-участников, пишет Show 24.

К теме Nemo – победители Евровидения-2024: биография триумфаторов

Кто победил на Евровидении-2024

Победу в музыкальном конкурсе одержал представитель Швейцарии – это Nemo с песней The Code, которые получили 591 балл в финале. Для фанатов Евровидения это не новинка, ведь длительное время букмекеры предсказывали победу именно им.

Выступление победителя Евровидения-2024 в финале: смотрите видео онлайн

Что известно о Евровидении-2024