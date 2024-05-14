Зауважимо, що під час оголошення балів у гранд-фіналі міжнародного пісенного конкурсу латвієць тримав український прапор. До того ж відомо, що він прихистив песика Роні з Харкова.

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Як Dons заспівав Teresa & Maria

Артур Шингирейс під гітару виконав приспів конкурсного треку українського дуету для Євробачення-2024. У відео він постав зі стрічкою в синьо-жовтих кольорах і наприкінці сказав: "Слава Україні".

Спасибі тобі, Україно, що виростила цих двох талановитих артисток alyona alyona та Jerry Heil! Сила України надихає всіх нас,

– підкреслив латвієць.

Хто ще з учасників Євробачення-2024 співав Teresa & Maria

Під час церемонії відкриття Євробачення дев'ять представників з різних країн, зокрема Португалії, Бельгії, Молдови, Азербайджану, Албанії, Фінляндії, Данії, Латвії та Сербії, виконали пісню Teresa & Maria. Артисти по черзі співали по одному рядку або наспівували мелодію.

До того ж напередодні Євробачення-2024 Nemo, які у гранд-фіналі вибороли перемогу, теж виконали Teresa & Maria. Учасники зі Швейцарії навіть співали українською, що їм доволі добре вдалося.