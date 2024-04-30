В частности, с представительницей Польши. Олли Александер из Великобритании тоже очаровал своим исполнением украинского трека.
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Как alyona alyona и Jerry Heil спели Teresa & Maria с другими участниками Евровидения-2024
В Мальме представительницы Украины спели свой конкурсный трек с LUNA, которая будет представлять Польшу. В комментариях под видео отметили, что полька украинскую композицию исполняет лучше, чем свою песню The Tower.
До этого украинки стали участницами Eurovision in Concert, который прошел в Амстердаме. За кулисами концерта они вместе с представителем Великобритании Олли Александером тоже исполнили свои конкурсные песни Teresa & Maria и Dizzy.
Что известно о Евровидении-2024
- Песенный конкурс пройдет в городе Мальме, Швеция. Первый полуфинал начнется 7 мая, второй полуфинал – 9 мая. Долгожданный гранд-финал, где будет определен победитель, запланирован на 11 мая. Украинки выступят именно 7 мая.
- Темой нынешнего конкурса является "Огни Евровидения", а лозунгом стала фраза "Объединенные музыкой".
- Билеты на Евровидение уже в продаже, цены начинаются от 145 шведских крон (примерно 510 гривен) и доходят до 3 795 шведских крон (почти 13 500 гривен). VIP-билеты доступны по более высокой цене.
- По последним прогнозам букмекеров, певец Nemo с треком The Code является фаворитом, его шансы на победу по состоянию на 30 апреля составляют 23%. Следом за ним идет хорват Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim, а на третьем месте – Joost Klein из Нидерландов с треком Europapa. На четвертое место вытеснили итальянку Анджелину Манго, а шансы alyona alyona и Jerry Heil, которые закрывают пятерку лидеров, на победу составляют 8%.
- Дуэт украинок уже отправились в Мальме, чтобы принять участие в музыкальном мероприятии. На первой репетиции в Швеции они выполнили измененную версию своей Teresa & Maria: добавили исполнение хора и часть с лупером в начале.