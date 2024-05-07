К этому действу присоединились 9 представителей из разных стран. В частности, из Латвии, Португалии и Сербии.

Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil представят Украину на Евровидении-2024: текст и перевод песни

Как Teresa & Maria звучит голосами участников Евровидения-2024

В знак международной солидарности представители Португалии, Бельгии, Молдовы, Азербайджана, Албании, Финляндии, Дании, Латвии и Сербии исполнили конкурсный трек украинского дуэта. Каждый участник по очереди пел строчку песни или просто напевал мелодию.

Этот ролик на своих страницах опубликовали alyona alyona и Jerry Heil и призвали еврофанов сегодня, 7 мая, голосовать за номер 5 в первом полуфинале.

Кто еще из участников Евровидения-2024 пел Teresa & Maria

Ранее украинки исполнили свою композицию с представительницей Польши LUNA.

Они также спели Teresa & Maria вместе с Олли Александером из Великобритании.