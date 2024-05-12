В то же время отметим, что самые высокие оценки alyona alyona и Jerry Heil дали профессиональное жюри из Чехии и Молдовы. Они оценили проникновенный номер украинского дуэта в 12 баллов.

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Как в гранд-финале разные страны поддержали Украину

Во время объявления баллов в грин-руме в Мальте можно было увидеть украинские флаги у болельщиков. В то же время жюри не дали Алене и Яне ни одного балла.



Мальта поддержала Украину во время гранд-финала Евровидения-2024 / Скриншот с видео

Здание в сине-желтых цветах также появились на заднем фоне спикера во время объявления результатов Эстонии, которая присудила нам 10 баллов.



Эстония поддержала Украину в гранд-финале Евровидения-2024 / Скриншот с видео

Более того, с украинским флагом в большом финале песенного конкурса был участник из Латвии – певец Dons.



Латвия поддержала Украину в гранд-финале Евровидения-2024 / Скриншот с видео

Исполнитель, что интересно, ранее рассказывал, что приютил собаку из Харькова. Рони живет с мамой артиста.

Подчеркнем, что от Латвии alyona alyona и Jerry Heil получили 8 баллов.

Кто еще из участников Евровидения-2024 поддержал Украину

На пресс-конференции после первого полуфинала Евровидения alyona alyona и Jerry Heil рассказали о благотворительном сборе средств на платформе UNITED24 "Мой голос восстанавливает", который имеет целью помочь восстановить гимназию в селе Большая Костромка, которая была разрушена россиянами в 2022 году. Певицы подчеркнули важность этой инициативы для них, часто для того, чтобы напоминать миру об этом, украинские артистки добавляют к своим образам настоящие ключи как символы "фантомного дома" – места, к которому нельзя вернуться. Они хотели показать их и во время пресс-конференции, однако символических ключей рядом не было. Зато представители из Ирландии, Bambie Thug, имели маникюр с маленькими ключами. Один из ключей они передали Алене, продемонстрировав тем самым свою солидарность с Украиной.

Пресс-конференция первого полуфинала Евровидения-2024: смотрите видео онлайн

В то же время австралийская группа Electric Fields выразила поддержку Украине через свои образы. Так, во время выступления группы на наряде клавишника были изображены маленькие сине-желтые облака.

К тому же на церемонии открытия Евровидения 9 представителей из разных стран, в частности, участники из Португалии, Бельгии, Молдовы, Азербайджана, Албании, Финляндии, Дании, Латвии и Сербии, спели Teresa & Maria. Артисты по очереди исполнили строчку трека или просто напевали мелодию.