Его Величества с сыном прибыли в Центр армейской авиации в Миддл Уоллопе в графстве Хэмпшир. Там прошла специальная церемония.

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Что произошло на встрече короля Чарльза III со старшим сыном

Монарх официально передал должность главнокомандующего армейского воздушного корпуса принцу Уэльскому.

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