Его Величества с сыном прибыли в Центр армейской авиации в Миддл Уоллопе в графстве Хэмпшир. Там прошла специальная церемония.
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Что произошло на встрече короля Чарльза III со старшим сыном
Монарх официально передал должность главнокомандующего армейского воздушного корпуса принцу Уэльскому.
Что известно о состоянии здоровья короля Чарльза III
- В начале февраля у 75-летнего монарха диагностировали рак.
- К счастью, болезнь обнаружили на ранних стадиях, что позволило королю оперативно начать лечение.
- Из-за этого медики рекомендовали ему временно прекратить выполнять свои государственные обязанности. В то же время Его Величество возобновил их 30 апреля. Тогда он в сопровождении королевы Камиллы совершил визит в онкологический центр.
- Также запланированы еще несколько выходов монарха и прием во дворце императора Японии.
- Сообщается, что Его Величество прошел курс лучевой терапии в Лондоне.
- Источники, близкие к монарху, рассказали, что во время болезни между монархом и его невесткой Кейт Миддлтон сложились близкие отношения. Говорят, что Ее Высочество воспринимает короля больше как отца, чем как правителя, и они часто любят проводить свободное время вместе.