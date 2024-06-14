Константин Грубич честно ответил, почему боится мобилизации 27-летнего сына
Источник:Слава Демин
Украинский телеведущий Константин Грубич признался имеет ли страх мобилизации в ряды ВСУ. В то же время он рассказал, почему боится за судьбу своего 27-летнего сына.
Также знаменитость вспомнил и о трагической смерти своей дочери. По словам мужчины, он не хочет пережить еще гибель сына.
Интересно Скучает по танцам, но не возвращается на паркет: где сейчас Дмитрий Дикусар
Константин поделился, что украинцы не должны жить в постоянном страхе, но пока по-другому не получается. Грубич подчеркнул, что боится мобилизации своего сына Ярослава, поскольку столкнулся уже со смертью дочери Ольги.
Пока этот процесс не начался, я имею в виду его фронт, вот пока страх. Далее будет страх другого порядка, но уже будет какая-то определенность,
– отметил телеведущий.
В то же время Константин не имеет страха за себя. Мужчине интересен процесс мобилизации. Однако, он выразил готовность пойти на фронт, если была бы возможность вступить в ВСУ вместо сына.
Ну, опять-таки, интересно: не потому, чтобы посты об этом писать. А ну если уж так произойдет, но если бы был выбор: я или сын, то лучше уж я,
– рассказал Грубич.
К тому же ведущий признался, что Ярослав сейчас живет с ним. Несмотря на то, что сын уехал на учебу в Польшу 10 лет назад, после начала пандемии коронавируса мужчине пришлось вернуться в Украину.
Константин Грубич о мобилизации: смотрите видео онлайн
Что говорят украинские звезды о мобилизации
- Виталий Козловский недавно поделился, как изменилась его жизнь после мобилизации в Нацгвардию. Он рассказал, что у него изменились ценности, взгляды и приоритеты. В то же время повестку мужчина назвал "путевкой в неизвестность".
- Сергей Жадан на днях вступил в ряды Нацгвардии. Поэт признался, что начал подготовку к мобилизации еще зимой. К тому же артист сознательно подошел к выбору бригады – "Хартии".
- Мирослав Кувалдин является военнослужащим 59-й ОМПБр и членом "Культурного десанта". Он призвал поразмышлять о временах Второй мировой войны, когда это затронуло каждого человека.