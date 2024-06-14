Также знаменитость вспомнил и о трагической смерти своей дочери. По словам мужчины, он не хочет пережить еще гибель сына.

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Константин поделился, что украинцы не должны жить в постоянном страхе, но пока по-другому не получается. Грубич подчеркнул, что боится мобилизации своего сына Ярослава, поскольку столкнулся уже со смертью дочери Ольги.

Пока этот процесс не начался, я имею в виду его фронт, вот пока страх. Далее будет страх другого порядка, но уже будет какая-то определенность,

– отметил телеведущий.

В то же время Константин не имеет страха за себя. Мужчине интересен процесс мобилизации. Однако, он выразил готовность пойти на фронт, если была бы возможность вступить в ВСУ вместо сына.

Ну, опять-таки, интересно: не потому, чтобы посты об этом писать. А ну если уж так произойдет, но если бы был выбор: я или сын, то лучше уж я,

– рассказал Грубич.

К тому же ведущий признался, что Ярослав сейчас живет с ним. Несмотря на то, что сын уехал на учебу в Польшу 10 лет назад, после начала пандемии коронавируса мужчине пришлось вернуться в Украину.

Константин Грубич о мобилизации: смотрите видео онлайн

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