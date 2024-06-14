Також знаменитість згадав і про трагічну смерть своєї доньки. За словами чоловіка, він не хоче пережити ще загибель сина.
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Костянтин поділився, що українці не мають жити в постійному страху, але наразі по-іншому не виходить. Грубич підкреслив, що боїться мобілізації свого сина Ярослава, оскільки стикнувся вже зі смертю доньки Ольги.
Поки цей процес не почався, я маю на увазі його фронт, от поки страх. Далі буде страх іншого порядку, але вже буде якась визначеність,
– зазначив телеведучий.
Водночас Костянтин немає страху за себе. Чоловікові цікавий процес мобілізації. Однак, він висловив готовність піти на фронт, якщо була б можливість вступити до ЗСУ замість сина.
Ну, знову таки, цікаво: не тому, щоб пости про це писати. А ну якщо вже так станеться, але якби був вибір: я або син, то краще вже я,
– розповів Грубич.
До того ж ведучий зізнався, що Ярослав наразі живе з ним. Попри те, що син виїхав на навчання до Польщі 10 років тому, після початку пандемії коронавірусу чоловікові довелося повернутися до України.
Костянтин Грубич про мобілізацію: дивіться відео онлайн
Що говорять українські зірки про мобілізацію
- Віталій Козловський нещодавно поділився, як змінилося його життя після мобілізації до Нацгвардії. Він розповів, що у нього змінилися цінності, погляди та пріоритети. Водночас повістку чоловік назвав "путівкою в невідомість".
- Сергій Жадан днями вступив до лав Нацгвардії. Поет зізнався, що розпочав підготовку до мобілізації ще взимку. До того ж артист свідомо підійшов до вибору бригади – "Хартії".
- Мирослав Кувалдін є військовослужбовцем 59-ї ОМПБр та членом "Культурного десанту". Він закликав поміркувати про часи Другої світової війни, коли це зачепило кожну людину.