О службе исполнителя стало известно в июне 2023 года. Тогда он получил повестку, впоследствии прошел ВВК и присоединился к наступательной бригаде "Рубеж".

Не пропустите Слезы счастья, – Виталий Козловский поделился трогательными кадрами с крещения сына

Виталий рассказал, что за это время у него изменились ценности, взгляды и приоритеты. В то же время мужчина прошел военное обучение, перевелся в ВСУ и успел побывать на опасных направлениях. Также Козловский сообщил о женитьбе на Юлии Бакуменко, а позже – об отцовстве.

Исполнитель опубликовал фото с женой и маленьким сыном на фоне Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Этот кадр был сделан после крещения малыша Оскара. К тому же певец показал фотографии с прохождения ВЛК и ТЦК. Более того, Козловский опубликовал фото с учебного полигона.

Ровно год назад в этот день я сидел в ТЦК и подписывал документ с путевкой в неизвестность... (и ужас). Не забываем, в какое время живем. Ценим каждое мгновение, проведенное с родными. Спасибо, что рядом,

– поделился Виталий.

Что известно о службе Виталия Козловского