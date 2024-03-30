До февраля 2022 года Дмитрий Дикусар имел яркую карьеру хореографа. Впрочем, с начала большой войны звезда Танцев со звездами променял паркет и софиты славы на окопы.

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Где сейчас Дмитрий Дикусар

О своем решении добровольно пойти воевать Дмитрий сообщил 27 февраля 2022 года, опубликовав видео, как проходит военно-врачебную комиссию.

Позже Дикусар начал делиться некоторыми моментами жизни защитников на передовой, впрочем, с каждым последующим месяцем все реже выходил на связь. Это были короткие сообщения.

Звезда танцпола отказался от русского языка и перешел на украинский. Хотя и не скрывает, что иногда может общаться с собратьями на русском, если есть такая необходимость.

Дмитрий Дикусар / фото из инстаграма хореографа

Известно, что за два года он лишь несколько раз был в отпуске. Тогда Дмитрий признался, что ему сложно вернуться к обычной гражданской жизни, поскольку чувствует "на гражданке" дискомфорт.

Я видел два разных мира. Они будто рядом, но между ними "пропасть". Когда вы видите военных, не опускайте глаза! Поздоровайтесь или улыбнитесь. Никому не надо, чтобы вы эмоционировали, достаточно просто уважения и продолжения поддержки людей, что вас защищают! Только адресно и с умом. Я давно осознал, что без помощи обычных гражданских, мы бы давно проиграли. Просто не уставайте и берегите себя. Без вас нам конец,

- комментировал тогда Дикусар.

По словам Дмитрия, он не жалеет, что о своем выборе полностью перейти на "военные рельсы". Хотя не скрывает, что устал и иногда сдают нервы. Двигаться вперед ему помогают воспоминания о погибших товарищах и вера в победу добра над злом. Также Дикусар как-то признался, что скучает по своему любимому делу – танцами. В такие моменты он позволяет себе затанцевать на линии обороны.

Дмитрий Дикусар / фото из инстаграма хореографа

Хореограф не раз отмечал, что намерен быть на фронте до самой победы. А после окончания войны он не хочет выезжать за границу. В его планах заниматься восстановлением послевоенной Украины.

Где именно находится 38-летний Дмитрий, он не сообщает.