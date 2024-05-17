Константин Грубич признался, что смерть дочери – самая большая "черная дыра" в его жизни. 17-летняя Ольга попала в ДТП и несколько недель находилась в коме.
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Константин Грубич о сложном периоде из-за трагедии
Телеведущий корит себя за то, что он не пошел ее встретить в тот вечер. Однако Оля была очень самостоятельной и заверила, что ее встречать не нужно.
Когда на следующее утро врач начал что-то говорить, я едва не потерял сознание. А мне в этот день надо идти на съемку. Эти несколько недель были словно американские горки. То есть надежда, то нет. Ты здесь улыбаешься, а тут Оля в коме. Первые месяцы и годы были будто в мареве каком-то,
– признался Константин Грубич.
Есть ли результаты расследования
Константин Грубич отметил, что пока нет никаких результатов расследования смерти дочери. Он не хочет поднимать документы и восстанавливать поиски, потому что не видит в этом смысла.
"С одной стороны я должен поднять документы и поинтересоваться, какое состояние дела. Я этого не делаю. Не хочу официального разочарования. Если она закрыта, то вообще капец, а если открыта, то все равно, что закрыта. Если бы был определенный результат, мне бы это уже сообщили. Результата нет", – сообщил ведущий.
Жена Константина Грубича имеет другое мнение по этому поводу. Однако сам он подчеркивает: важно лишь то, что дочери нет.
Искать виновного и положить остатки ресурса на это – не вижу в этом конструктива. Жене было бы лучше знать кто. Если бы я до этого дошел, значит, я этого человека убью или что-то сделаю. А оно мне надо? Самое существенное – нет дочери,
– добавил Грубич.
Ольга Грубич / Фото из инстаграма Константина Грубича
Что известно о трагедии
- Ольга Грубич умерла в 17-летнем возрасте. Она около полуночи возвращалась домой и попала в ДТП. Неизвестный водитель сбил ее на пешеходном переходе Девушка получила серьезные травмы, из-за которых в течение трех недель находилась в коме. Врачам не удалось спасти ее жизнь.
- Телеведущий ранее предполагал, что полиция намеренно скрывала важную информацию, касающуюся этого трагического инцидента.