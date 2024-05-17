Константин Грубич признался, что смерть дочери – самая большая "черная дыра" в его жизни. 17-летняя Ольга попала в ДТП и несколько недель находилась в коме.

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Константин Грубич о сложном периоде из-за трагедии

Телеведущий корит себя за то, что он не пошел ее встретить в тот вечер. Однако Оля была очень самостоятельной и заверила, что ее встречать не нужно.

Когда на следующее утро врач начал что-то говорить, я едва не потерял сознание. А мне в этот день надо идти на съемку. Эти несколько недель были словно американские горки. То есть надежда, то нет. Ты здесь улыбаешься, а тут Оля в коме. Первые месяцы и годы были будто в мареве каком-то,

– признался Константин Грубич.

Есть ли результаты расследования

Константин Грубич отметил, что пока нет никаких результатов расследования смерти дочери. Он не хочет поднимать документы и восстанавливать поиски, потому что не видит в этом смысла.

"С одной стороны я должен поднять документы и поинтересоваться, какое состояние дела. Я этого не делаю. Не хочу официального разочарования. Если она закрыта, то вообще капец, а если открыта, то все равно, что закрыта. Если бы был определенный результат, мне бы это уже сообщили. Результата нет", – сообщил ведущий.

Жена Константина Грубича имеет другое мнение по этому поводу. Однако сам он подчеркивает: важно лишь то, что дочери нет.

Искать виновного и положить остатки ресурса на это – не вижу в этом конструктива. Жене было бы лучше знать кто. Если бы я до этого дошел, значит, я этого человека убью или что-то сделаю. А оно мне надо? Самое существенное – нет дочери,

– добавил Грубич.



Ольга Грубич / Фото из инстаграма Константина Грубича

Что известно о трагедии