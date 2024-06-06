Сейчас музыкант Мирослав Кувалдин является военнослужащим 59-й ОМПБр и членом "Культурного десанта". В интервью он рассказал о том, что никогда не думал, что окажется в армии.

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Я в армию никогда не хотел попасть, и когда я должен был служить, это еще была почти советская армия, у меня был белый билет. Я был типа как уволенный. Я никогда в армии себя не представлял, но Бог такой ироничный, что может максимально тебя удивить. Я понимаю, что все то, где мы оказываемся, имеет какой-то резон,

– поделился Мирослав Кувалдин.

Лидер группы The Вйо добавил, что старается все делать максимально хорошо, хоть и не представлял себя в армии.

Мирослав Кувалдин о мобилизации

Музыкант поделился своими мыслями по поводу мобилизации. Он призвал поразмышлять о временах Второй мировой войны, когда война задела каждого человека.

Если мы хотим выиграть эту войну, то нужно вспомнить те времена и немного собраться. Все ошибочно думают, что их это не касается, и их это обойдет. Но рано или поздно захватчики придут и в ваши семьи, и в ваши дома, и вы уже не сможете с ними разговаривать,

– сказал Мирослав Кувалдин.

Лидер группы The Вйо заметил, что и экономика в стране должна работать. По его мнению, государство должно поощрять население открывать бизнес, особенно тот, что связан с оружием.