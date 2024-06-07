Известно, что Сергей присоединился к 13-й бригаде "Хартия". Поэт также недавно опубликовал фото в военной форме.

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Жадан поделился, что вместе с ним вступили в НГУ еще двое участников группы "Жадан и собаки". К тому же музыканты начали подготовку к мобилизации зимой этого года.

Мы уже давно собирались мобилизоваться. Начиная с зимы готовились, проходили ВЛК, сейчас находимся на подготовке. Мы – это члены группы "Жадан и Собаки", нас трое,

– рассказал артист.

В то же время Сергей признался, что сознательно подошел к выбору бригады. Дело в том, что "Хартией" он занимался с начала ее создания. Так, поэт собирал деньги на литературных чтениях и музыкальных выступлениях на нужды бригады.

Когда был поэтический вечер во Дворце спорта в Киеве, я уже был рекрутом и писал заявление на отпуск – руководство отнеслось с пониманием, меня отпустили. Тем более вечер был благотворительный, и все заработанные деньги мы передали на "Хартию",

– отметил рок-музыкант.

Более того, Жадан пока не может уверенно сказать, что будет с его творческой деятельностью. Впрочем, писатель отметил, что в будущем все станет понятным.

Сергей Жадан мобилизовался: что известно