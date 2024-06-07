Известно, что Сергей присоединился к 13-й бригаде "Хартия". Поэт также недавно опубликовал фото в военной форме.
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Жадан поделился, что вместе с ним вступили в НГУ еще двое участников группы "Жадан и собаки". К тому же музыканты начали подготовку к мобилизации зимой этого года.
Мы уже давно собирались мобилизоваться. Начиная с зимы готовились, проходили ВЛК, сейчас находимся на подготовке. Мы – это члены группы "Жадан и Собаки", нас трое,
– рассказал артист.
В то же время Сергей признался, что сознательно подошел к выбору бригады. Дело в том, что "Хартией" он занимался с начала ее создания. Так, поэт собирал деньги на литературных чтениях и музыкальных выступлениях на нужды бригады.
Когда был поэтический вечер во Дворце спорта в Киеве, я уже был рекрутом и писал заявление на отпуск – руководство отнеслось с пониманием, меня отпустили. Тем более вечер был благотворительный, и все заработанные деньги мы передали на "Хартию",
– отметил рок-музыкант.
Более того, Жадан пока не может уверенно сказать, что будет с его творческой деятельностью. Впрочем, писатель отметил, что в будущем все станет понятным.
Сергей Жадан мобилизовался: что известно
- В конце марта этого года по сети начали распространяться слухи о возможной мобилизации писателя. По словам журналистки Марии Малевской, он ей лично сообщил, что это правда, впрочем, официального заявления от него – не было.
- Однако, в начале июня Сергей подтвердил эту информацию. Поэт отметил, что уже находится на военных учениях.
- Музыкант присоединился к 13-й бригаде "Хартия".