Принц Уильям впервые публично прокомментировал состояние онкобольной Кейт Миддлтон
Источник:The Daily Mail
30 апреля в Ньюкасле состоялось открытие центра предотвращения мужских суицидов James Place Newcastle. Событие посетил принц Уильям, где Его Высочество впервые прокомментировал состояние своей жены и детей.
Поклонники королевской семьи волнуются о здоровье Кейт Миддлтон. Особенно после того, как в годовщину свадьбы принца и принцессы Уэльских на их странице появилось черно-белое фото супругов. Поэтому, посетительница мероприятия спросила у Уильяма о Кэтрин и их трех детях: 10-летнем принце Джордже, 8-летней принцессе Шарлотте и 6-летнем принце Луи.
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Что принц Уильям сказал о самочувствии Кейт Миддлтон
Его Высочество появился на торжественном открытии James Place Newcastle. Поклонник королевской семьи спросил о состоянии здоровья Кейт Миддлтон и их детей.
Все хорошо, спасибо. У нас все хорошо,
– ответил Уильям.
Что известно о болезни принцессы Уэльской
- 17 января Кенсингтонский дворец заявил, что принцессу Уэльскую госпитализировали в частную больницу в Лондоне для проведения планового хирургического вмешательства на брюшной полости. Уже тогда во дворце заявили, что Ее Высочеству понадобится длительный период для восстановления.
- В частности, она должна вернуться к исполнению своих королевских обязанностей после Пасхи, которую в Великобритании отмечают 31 марта. На следующий день после госпитализации папарацци подловили принца Уильям возле клиники, который посетил туда, чтобы навестить жену.
- Уже 29 января Кэтрин выписали из больницы, и она продолжила свою реабилитацию дома, где принцесса находится под наблюдением физиотерапевтов, о чем утверждают инсайдеры. Лишь спустя почти 2 месяца "исчезнувшую" Ее Высочество впервые увидели на публике. Папарацци сфотографировали Кейт у Виндзорского замка, когда она сидела в машине своей матери.
- Позже анализы показали, что у Ее Высочества диагностировали рак.
- Пытаясь защитить свою семью от ненужных спекуляций, Кэтрин не разглашала о диагнозе сразу.
- О раке у жены принца Уильяма стало известно 22 марта. Она проходит химиотерапию.
- Кейт призналась, что последние несколько месяцев были очень сложными как для нее самой, так и для ее семьи. Получив результаты теста, она была шокирована.
- В то же время принцесса Уэльская настроена на выздоровление с непоколебимой поддержкой своей семьи, которая находится рядом.