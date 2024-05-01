Принц Уильям впервые публично прокомментировал состояние онкобольной Кейт Миддлтон

30 апреля в Ньюкасле состоялось открытие центра предотвращения мужских суицидов James Place Newcastle. Событие посетил принц Уильям, где Его Высочество впервые прокомментировал состояние своей жены и детей.

Поклонники королевской семьи волнуются о здоровье Кейт Миддлтон. Особенно после того, как в годовщину свадьбы принца и принцессы Уэльских на их странице появилось черно-белое фото супругов. Поэтому, посетительница мероприятия спросила у Уильяма о Кэтрин и их трех детях: 10-летнем принце Джордже, 8-летней принцессе Шарлотте и 6-летнем принце Луи.

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Что принц Уильям сказал о самочувствии Кейт Миддлтон

Его Высочество появился на торжественном открытии James Place Newcastle. Поклонник королевской семьи спросил о состоянии здоровья Кейт Миддлтон и их детей.

Все хорошо, спасибо. У нас все хорошо,

– ответил Уильям.

Что известно о болезни принцессы Уэльской