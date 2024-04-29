29 апреля 13 лет назад в британской королевской семье состоялась громкая свадьба – принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились. Сегодня супруги празднуют годовщину брака.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют годовщину свадьбы
На официальной странице королевской семьи по случаю праздника опубликовали архивное фото. Это портрет новоиспеченных супругов, сделанный 13 лет назад в день их свадьбы.
13 лет назад,
– говорится в коротком комментарии к фото.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи
Поклонники поздравляют королевскую пару с важной датой и восхищаются многолетней историей их любви, что для многих является образцовой. Они желают супругам долгих лет жизни и крепкого здоровья.
Что известно о браке принца Уильяма и Кейт Миддлтон
- Уильям и Кэтрин познакомилась во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Между ними завязалась дружба, а в 2003 году – романтические отношения.
- Почти через 8 лет отношений принц Уильям сделал Кейт Миддлтон предложение. Впоследствии об этом объявили публике.
- 29 апреля 2011 года влюбленные поженились. За роскошной церемонией следило 25 миллионов человек.
- За время супружеской жизни у герцогов родилось трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.
- Сейчас Кейт Миддлтон лечится от рака, в котором она призналась несколько недель назад. Принц Уильям рядом со своей женой в трудное время, он перенял на себя определенные обязанности, а также заботится о детях.