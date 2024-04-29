29 апреля 13 лет назад в британской королевской семье состоялась громкая свадьба – принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились. Сегодня супруги празднуют годовщину брака.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют годовщину свадьбы

На официальной странице королевской семьи по случаю праздника опубликовали архивное фото. Это портрет новоиспеченных супругов, сделанный 13 лет назад в день их свадьбы.

13 лет назад,

– говорится в коротком комментарии к фото.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи

Поклонники поздравляют королевскую пару с важной датой и восхищаются многолетней историей их любви, что для многих является образцовой. Они желают супругам долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Что известно о браке принца Уильяма и Кейт Миддлтон