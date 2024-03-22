42-летняя Кейт Миддлтон рассказала о своем состоянии здоровья в видеообращении. Прежде всего она поблагодарила за все замечательные сообщения и пожелания.

К слову Измена принца Уильяма, неудачная операция или реабилитация: все версии "исчезновения" Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон болеет раком

Принцесса Уэльская призналась, что несколько последних месяцев были крайне сложными для всей семьи. Она сообщила, что в январе перенесла операцию на брюшной полости. Тогда казалось, что рак не коснется ее состояния здоровья.

Послеоперационные тесты выявили у нее онкологическое заболевание.

Это, конечно, стало огромным шоком, и мы с Уильямом делали все возможное, чтобы сохранить приватность ради нашей молодой семьи,

– рассказала принцесса Уэльская.

Видеообращение Кейт Миддлтон:

Принцесса Кэтрин отметила, что начала лечение. Она чувствует себя хорошо и с каждым днем становится сильнее. Ее Высочество не стала уточнять, о каком именно типе рака идет речь. Кейт находится на ранних стадиях лечения. Это профилактическая химиотерапия.

Особенно сложным для семьи было рассказать о заболевании детям. Сейчас они, а также принц Уильям, являются поддержкой для принцессы.

Нам понадобилось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи так, как им это удобно, и заверить их, что со мной все будет хорошо. То, что Уильям рядом со мной, также является прекрасным источником утешения и успокоения. Как и любовь, поддержка и доброта, которую проявляют так много из вас. Это так много значит для нас обоих,

– добавила принцесса Уэльская.

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