Поклонники королевской семьи волнуются о здоровье Кейт Миддлтон. Особенно после того, как в годовщину свадьбы принца и принцессы Уэльских на их странице появилось черно-белое фото супругов. Поэтому, посетительница мероприятия спросила у Уильяма о Кэтрин и их трех детях: 10-летнем принце Джордже, 8-летней принцессе Шарлотте и 6-летнем принце Луи.

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