Поклонники королевской семьи волнуются о здоровье Кейт Миддлтон. Особенно после того, как в годовщину свадьбы принца и принцессы Уэльских на их странице появилось черно-белое фото супругов. Поэтому, посетительница мероприятия спросила у Уильяма о Кэтрин и их трех детях: 10-летнем принце Джордже, 8-летней принцессе Шарлотте и 6-летнем принце Луи.
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Что принц Уильям сказал о самочувствии Кейт Миддлтон
Его Высочество заверил общественность, что все хорошо.
Что известно о болезни принцессы Уэльской
- В заявлении, опубликованном 17 января, Кенсингтонский дворец сообщил, что Кейт Миддлтон была госпитализирована в частную больницу в Лондоне, где, как отмечалось, ей провели операцию на брюшной полости.
- Однако дальнейшие тесты показали, что у Ее Высочества диагностировали рак.
- Пытаясь защитить свою семью от ненужных спекуляций, Кэтрин не разглашала о диагнозе сразу.
- О раке у жены принца Уильяма стало известно 22 марта. Она проходит химиотерапию.
- Кейт призналась, что последние несколько месяцев были очень сложными как для нее самой, так и для ее семьи. Получив результаты теста, она была шокирована.
- В то же время принцесса Уэльская настроена на выздоровление с непоколебимой поддержкой своей семьи, которая находится рядом.