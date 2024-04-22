Они проводят время вместе. Поэтому, источники считают, что Ее Высочество стала для Его Величества дочерью, которой у него никогда не было.

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Что известно об отношениях Кейт Миддлтон и Чарльза III

Инсайдеры говорят, что принцесса Уэльская проводит все больше времени с королем, пытаясь отвлечь его и поднять его боевой дух.

Он очень любит природу, и если она видит что-то или место, куда они могут пойти вместе, когда им захочется, она делится этим с ним. Всегда просит маму приготовить дополнительную еду и для Чарльза,

– поделились источники.

Заметим, Кэрол Миддлтон живет с ними.

Инсайдеры убеждают, что между королем и принцессой Уэльской очень теплые и доверительные отношения.

Она относится к нему как к отцу, а не как к королю, и он это ценит. Она часто ему звонит. Между ними установилась особая связь. Кейт, безусловно, дочь, которой у него никогда не было,

– добавили источники, близкие к королевской семье.

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