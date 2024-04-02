22 марта Кейт Миддлтон опубликовала видеообращение, в котором сообщила об онкологическом заболевании и лечении. Инсайдеры утверждают, что время съемки видео имело определенную причину.

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Почему Кейт Миддлтон поспешила с видео

Источники в королевской семье сообщили, что произошла утечка информации. Кто-то узнал о ее состоянии здоровья, поэтому нужно было поспешить и работать на опережение. Неизвестно, откуда произошла утечка: или из Лондонской клиники, где принцессе делали операцию, или из другого места.

"У них не было другого выхода, кроме как поспешить, чтобы опередить события", – сообщил инсайдер.

Другие источники говорили о том, что Кейт Миддлтон не спешила сообщать о раке. Все потому, что она хотела защитить детей от стресса и чрезмерного внимания прессы к их семье.

Видеообращение Кейт Миддлтон:

Подробнее о здоровье Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон не появлялась на публике длительное время, а на официальной странице опубликовали ее измененное фото. В сети на фоне этого бушевали обсуждения и спекуляции по поводу здоровья принцессы Уэльской и даже ее отношений с мужем.

Жена принца Уильяма поставила точку, когда сообщила о том, что у нее диагностировали рак. Кэтрин призналась, что последние несколько месяцев были сверхсложными для нее и всей семьи. Она была шокирована увидеть результаты анализов.

Пока неизвестно, от какого рака лечится принцесса. В конце февраля Кейт Миддлтон начала курс химиотерапии. Она полностью настроена на выздоровление и окружена поддержкой всей семьи.