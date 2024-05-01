Прихильники королівської сім'ї хвилюються про здоров'я Кейт Міддлтон. Особливо після того, як у річницю весілля принца та принцеси Уельських на їхній сторінці з'явилося чорно-біле фото подружжя. Відтак, відвідувачка заходу запитала у Вільяма про Кетрін та їхніх трьох дітей: 10-річного принца Джорджа, 8-річну принцесу Шарлотту та 6-річного принца Луї.
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Що принц Вільям сказав про самопочуття Кейт Міддлтон
Його Високість запевнив громадськість, що все добре.
Що відомо про хворобу принцеси Уельської
- У заяві, опублікованій 17 січня, Кенсінгтонський палац повідомив, що Кейт Міддлтон була госпіталізована в приватну лікарню в Лондоні, де, як зазначалося, їй провели операцію на черевній порожнині.
- Однак подальші тести показали, що у Її Високості діагностували рак.
- Намагаючись захистити свою сім'ю від непотрібних спекуляцій, Кетрін не розголошувала про діагноз одразу.
- Про рак у дружини принца Вільяма стало відомо 22 березня. Вона проходить хімієтерапію.
- Кейт зізналася, що останні кілька місяців були дуже складними як для неї самої, так і для її родини. Отримавши результати тесту, вона була шокована.
- Водночас принцеса Уельська налаштована на одужання з непохитною підтримкою своєї сім'ї, яка знаходиться поруч.