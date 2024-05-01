Прихильники королівської сім'ї хвилюються про здоров'я Кейт Міддлтон. Особливо після того, як у річницю весілля принца та принцеси Уельських на їхній сторінці з'явилося чорно-біле фото подружжя. Відтак, відвідувачка заходу запитала у Вільяма про Кетрін та їхніх трьох дітей: 10-річного принца Джорджа, 8-річну принцесу Шарлотту та 6-річного принца Луї.

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