Его Величество вместе с королевой Камиллой совершили совместный визит в онкологический центр. Поэтому, папарацци уже успели сделать несколько свежих фото монарха.

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Как сейчас выглядит онкобольной Чарльз III

В медучреждение в Лондоне король пришел со своей женой. Его Величество был приветливый и улыбался. Для публичного выхода он подобрал синий полосатый брючный костюм, белую рубашку и розовый галстук с белым принтом.

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