Его Величество вместе с королевой Камиллой совершили совместный визит в онкологический центр. Поэтому, папарацци уже успели сделать несколько свежих фото монарха.
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Как сейчас выглядит онкобольной Чарльз III
В медучреждение в Лондоне король пришел со своей женой. Его Величество был приветливый и улыбался. Для публичного выхода он подобрал синий полосатый брючный костюм, белую рубашку и розовый галстук с белым принтом.
Что известно о состоянии здоровья Чарльза III
- О раке у 75-летнего монарха стало известно в начале февраля. К счастью, болезнь обнаружили на ранней стадии, что позволило королю немедленно начать лечение. Врачи посоветовали ему временно отложить исполнение государственных обязанностей. Известно, что Его Величество проходил лучевую терапию в Лондоне.
- Недавно давний знакомый королевской семьи сообщил, что здоровье монарха находится не в лучшем состоянии, но король якобы оптимистично настроен преодолеть болезнь.
- Интересно также, что инсайдеры рассказали, что во время болезни король наладил тесную связь со своей невесткой Кейт Миддлтон. По их словам, Ее Высочество относится к Чарльзу III не как к королю, а как к отцу. Они часто проводят свободное время вместе.