Теперь Алена объяснила, почему так произошло. Что интересно, на железнодорожном вокзале в Киеве к рэперше сюрпризом приехали родители, alyona alyona едва сдержала слезы, когда их увидела.

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