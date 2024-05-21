Днями вона зачарувала всіх розкішним образом на червоній доріжці в Каннах, а тепер потішила відвідувачів аеропорту неймовірним виконанням конкурсної пісні.
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Jerry Heil заспівала Teresa&Maria в аеропорту
Надзвичайно зворушливе відео співачка зняла в одному з аеропортів, дорогою з Канн у Польщу. Побачивши фортепіано, Jerry Heil не втрималась і зіграла Teresa&Maria. Живе виконання хіта Євробачення-2024 розчулило публіку, відвідувачі аеропорту знімали перформанс на відео та поширювали ролики в мережі.
Яна також показала особливий виступ підписникам у соцмережах. Після неймовірного результату на Євробаченні-2024 до виконавиці прикута увага іноземної публіки, тож її засипали компліментами не лише з України, а й з-за кордону.
"Бачу піаніно – розчиняюся в музиці", – прокоментувала таку імпровізацію Jerry Heil.
Jerry Heil та alyona alyona підкорили Євробачення-2024
- Представниці України цього року встановили рекорд – наша країна стала єдиною, яка щороку проходить у фінал пісенного конкурсу.
- У фіналі вони виступили під номером 2 й посіли третє місце.
- Пісня України для Євробачення-2024 Teresa & Maria потрапила до світового чарту iTunes.
- Також українська делегація ризикнула й у прямому ефірі нагадала про те, що захисники "Азовсталі" вже два роки перебувають в російському полоні.