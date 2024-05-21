Днями вона зачарувала всіх розкішним образом на червоній доріжці в Каннах, а тепер потішила відвідувачів аеропорту неймовірним виконанням конкурсної пісні.

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Jerry Heil заспівала Teresa&Maria в аеропорту

Надзвичайно зворушливе відео співачка зняла в одному з аеропортів, дорогою з Канн у Польщу. Побачивши фортепіано, Jerry Heil не втрималась і зіграла Teresa&Maria. Живе виконання хіта Євробачення-2024 розчулило публіку, відвідувачі аеропорту знімали перформанс на відео та поширювали ролики в мережі.

Яна також показала особливий виступ підписникам у соцмережах. Після неймовірного результату на Євробаченні-2024 до виконавиці прикута увага іноземної публіки, тож її засипали компліментами не лише з України, а й з-за кордону.

"Бачу піаніно – розчиняюся в музиці", – прокоментувала таку імпровізацію Jerry Heil.

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