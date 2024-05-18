Украинское кино и украинская музыка прокладывают путь в мировую индустрию. Это доказывают Jerry Heil и Мстислав Чернов, которые презентовали страну на разных площадках в этом году.
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Jerry Heil встретилась с Мстиславом Черновым
Представительница Украины на Евровидении-2024 Jerry Heil рассказала, что познакомилась с Мстиславом Черновым на украинском мероприятии на Каннском кинофестивале. Певица поделилась совместным фото.
Я всегда мечтала, чтобы украинская музыка стала частью глобальной индустрии. Сейчас это становится реальностью! В то же время путь в мир пробивает себе и украинское кино. Мстислав и его невероятно трудолюбивая команда не просто получили Оскар – они поразили мир! Это необходимо сегодня, как никогда! – подчеркнула Jerry Heil.
Артистка добавила, что украинская культура сейчас объединяет мир своей глубиной и искренностью. Она заметила, что быть современной украинкой – это и испытание, и большая награда.
Jerry Heil и Мстислав Чернов / Фото из инстаграма Jerry Heil
Сеть бурно отреагировала на совместное фото Jerry Heil и Мстислава Чернова. Пользователи говорят, что эти две личности играют важную роль в становлении украинской культуры.
- "Фото дня: будущая обладательница Грэмми и кинорежиссер оскароносец";
- "Лучшая! Спасибо за все что делаешь";
- "Будущая обладательница заслуженного Grammy и обладатель Оскара. Яно, ты богиня".
Что известно о звездах на фото
- Jerry Heil стала одной из представительниц Украины на Евровидении-2024. Она в дуэте с alyona alyona выступила на песенном конкурсе с песней Teresa & Maria. Побив рекорд, девушки прошли в большой финал. Уже на последнем этапе Евровидения украинские артистки достойно представили страну и заняли 3 место по результатам.
- Мстислав Чернов – режиссер документального фильма "20 дней в Мариуполе". Он работал над лентой вместе с фотографом Евгением Малолеткой и журналисткой-продюсером Василисой Степаненко. Чернов стал первым лицом в истории украинского кино, которая получила премии Оскар и BAFTA.