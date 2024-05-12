Дуэт выступил в финале конкурса под номер 2, что не помешало никоим образом получить третье место. Впрочем, артистки в очередной раз сообщили о важной миссии своего участия в Евровидении-2024.

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О чем напомнил дуэт во время Евровидения-2024

alyona alyona и Jerry Heil опубликовали пост, где отметили, что сделали все возможное, чтобы напомнить всему миру о военнопленных украинцах. Так, девушки надевали на интервью футболки с надписью Free Azovstal Defenders. Дуэт в очередной раз воспользовался возможностью рассказать иностранцам о страшных вещах, которые сейчас происходят с военнопленными.

Мы хотим призвать все мировое сообщество сейчас, когда максимально большое количество внимания приковано к нам, сделать так, чтобы военнопленных обменяли всех на всех. Чтобы наши ребята, девушки, дети вернулись домой, получили достойное лечение и достойный уровень жизни. А самое главное – благодарность от нас за все то, что они пережили,

– рассказал украинский дуэт.

Что известно о выступлении дуэта на Евровидении-2024