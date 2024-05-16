Евровидение-2024 отгремело в субботу, 11 мая. Украинские звезды, среди них и Оля Полякова, не могли не поделиться своими мыслями по поводу конкурса.

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Оля Полякова о Евровидении и выступлении Украины

Оля Полякова с юмором отметила, что конкурсная песня alyona alyona и Jerry Heil стала очень вирусной в социальных сетях.

"Эта Мать Тереза и Дева Мария – просто открываешь телефон... Мне кажется, сейчас открываешь, я не знаю, кастрюлю с борщом – и оттуда эта Дева Мария", – высказалась певица.

В то же время исполнительница высоко оценила номер представительниц Украины и их работу на песенном конкурсе.

Я вообще считаю, что это самый роскошный номер за всю историю, потому что он полон тех смыслов, которые мы все переживаем. И борьбы, и нежности, непокорности, поднятия духа. Таню Муиньо просто фантастически подошла к работе. Это очень визуально красивая работа. Девушки очень круто с ней справились. Я поздравляю наших девушек – фантастически представили нашу страну на Евровидении,

– сказала Оля Полякова.

Успех alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении