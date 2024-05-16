Евровидение-2024 отгремело в субботу, 11 мая. Украинские звезды, среди них и Оля Полякова, не могли не поделиться своими мыслями по поводу конкурса.
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Оля Полякова о Евровидении и выступлении Украины
Оля Полякова с юмором отметила, что конкурсная песня alyona alyona и Jerry Heil стала очень вирусной в социальных сетях.
"Эта Мать Тереза и Дева Мария – просто открываешь телефон... Мне кажется, сейчас открываешь, я не знаю, кастрюлю с борщом – и оттуда эта Дева Мария", – высказалась певица.
В то же время исполнительница высоко оценила номер представительниц Украины и их работу на песенном конкурсе.
Я вообще считаю, что это самый роскошный номер за всю историю, потому что он полон тех смыслов, которые мы все переживаем. И борьбы, и нежности, непокорности, поднятия духа. Таню Муиньо просто фантастически подошла к работе. Это очень визуально красивая работа. Девушки очень круто с ней справились. Я поздравляю наших девушек – фантастически представили нашу страну на Евровидении,
– сказала Оля Полякова.
Успех alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении
- Jerry Heil и alyona alyona в финале Евровидения-2024 заняли 3 место, получив 453 балла – это 146 баллов от жюри и еще 307 баллов от зрителей. Таким образом представительницы Украины разрушили стереотип о том, что 2 порядковый номер на конкурсе – это "смертельное место".
- Кроме того, alyona alyona и Jerry Heil установили на Евровидении потрясающий рекорд. Украина является единственной участницей песенного конкурса, которая уже 18 раз проходила в гранд-финал.
- Песня alyona alyona и Jerry Heil – Teresa & Maria, которую они создали для Евровидения, попала в мировой чарт iTunes Worldwide и заняла 23 место.