Представительницам Украины на Евровидении 2024 – alyona alyona и Jerry Heil – удалось подружиться с участниками из многих других стран. В том числе и с лидерами песенного конкурса.

К слову Alyona alyona объяснила, почему Jerry Heil не вернулась в Украину после Евровидения-2024

Nemo о сотрудничестве с alyona alyona и Jerry Heil

Еще на бирюзовой дорожке alyona alyona и Jerry Heil похвастались, что подружились с Nemo из Швейцарии. Тогда певцы намекнули на то, что готовят что-то вместе.

Эти двое (alyona alyona и Jerry Heil – Show 24) – они такие удивительные! Вы даже не представляете, какое сокровище имеете. Это правда, самые удивительные люди. Я восхищаюсь и так хочу продолжать наше общение. Кто его знает, может, что-то вместе и устроим... Мы не знаем, может, и создадим что-то,

– сказали Nemo.

Обратите внимание! Nemo идентифицируют себя как небинарного человека, поэтому в отношении себя они просят использовать гендерно-нейтральную лексику, то есть местоимения они/их.

Nemo также признались, что надеются посетить Украину после Евровидения. Об этом они также говорили на пресс-конференции уже после победы.

Интервью с Nemo: смотрите видео онлайн

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