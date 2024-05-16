Євробачення-2024 відгриміло в суботу, 11 травня. Українські зірки, серед них і Оля Полякова, не могли не поділитися своїми думками з приводу конкурсу.
Дивіться також Приїзд в Україну й трек з alyona alyona і Jerry Heil: Nemo заінтригували планами після перемоги
Оля Полякова про Євробачення та виступ України
Оля Полякова з гумором зауважила, що конкурсна пісня alyona alyona та Jerry Heil стала дуже вірусною у соціальних мережах.
"Ця Мати Тереза й Діва Марія – просто відкриваєш телефон... Мені здається, зараз відкриваєш, я не знаю, каструлю з борщем – і звідти ця Діва Марія", – висловилась співачка.
Водночас виконавиця високо оцінила номер представниць України та їхню роботу на пісенному конкурсу.
Я взагалі вважаю, що це найрозкішніший номер за всю історію, тому що він сповнений тих сенсів, які ми всі переживаємо. І боротьби, і ніжності, нескореності, підняття духу. Таню Муіньо просто фантастично підійшла до роботи. Це дуже візуально гарна робота. Дівчата дуже круто з нею справилися. Я вітаю наших дівчат – фантастично представили нашу країну на Євробаченні,
– сказала Оля Полякова.
Успіх alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні
- Jerry Heil та alyona alyona у фіналі Євробачення-2024 здобули 3 місце, отримавши 453 бали – це 146 балів від журі та ще 307 балів від глядачів. Таким чином представниці України зруйнували стереотип про те, що 2 порядковий номер на конкурсі – це "смертельне місце".
- Окрім того, alyona alyona та Jerry Heil встановили на Євробаченні приголомшливий рекорд. Україна є єдиною учасницею пісенного конкурсу, яка вже 18 разів проходила до гранд-фіналу.
- Пісня alyona alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria, яку вони створили для Євробачення, потрапила у світовий чарт iTunes Worldwide та посіла 23 сходинку.