alyona alyona и Jerry Heil доказали, что не существует ни одного "мертвого места", если у конкурсанта хороший номер и удачная песня. Это заметили как украинские еврофаны, так и поклонники представительниц Украины за рубежом. Show 24 собрал самые яркие реакции и отзывы из сети.
К слову Alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024
Как сеть реагировала на выступление Украины
Украина получила невероятное количество поддержки от иностранных фанов. Девушкам передают поздравления из различных стран:
- "Никакой обнаженности, никаких танцовщиков, только хорошая музыка, мой фаворит среди всех";
- "Украина, мое сердце с тобой. Хорошая песня и визуализация";
- "Я сейчас заплачу, это было так сильно";
- "Украина, никогда не прекращайте приносить качество на эту сцену, ты удивительная";
- "В этом году Украина действительно заслуживает победы! Самое красивое выступление этого года. Украина – гордость Евровидения. Украина – это бриллиант Евровидения. Всегда впечатляюще. 12 очков из Италии";
- "Украина никогда не разочаровывает!!! Всегда замечательная музыка, замечательные голоса и хорошие песни. Любовь из Португалии";
- "Как всегда красиво";
- "Постановка на высоте! И атмосфера просто вау! Кажется, будто слышишь ангелов, которые поют вместе с ними. С любовью к тебе, Украина, из Филиппин";
- "Это другой уровень. 12 баллов для Украины из Египта. Голосуйте за Украину";
Комментарии иностранцев о представительницах Украины / Скриншот из инстаграма
Украинцы поддерживали своих представительниц не только голосами из-за рубежа, но и предпочтениями и комментариями. Они рассказывают иностранцам о символизме номера и благодарят девушек за представление страны.
- "Это не просто огни, это на самом деле ракеты, которыми обстреливают Украину. Мы никогда не должны забывать всех героев, которые погибли за свободу Украины. Боже, храни украинцев! Перформанс, разрывающий сердце";
- "То ли свое так отзывается, то ли какая-то мистика, но мурашки по всему телу. Для меня это номер 1";
- "До слез и боли в сердце";
- "Какое бы место не заняла Украина, для меня это все равно лучшее выступление этого года. Таня Муиньо обрамила госпел от Джерри и Алены библейскими отсылками и ренессансным искусством, а главное – украинским контекстом. Этот перфоменс точно войдет в историю";
- "Украина таки сломала проклятие второго места".
Реакция украинцев / Коллаж 24 Канала
Украина на Евровидении-2024
- alyona alyona и Jerry Heil заняли 3 место по окончательным результатам в финале Евровидения-2024. Песня Teresa & Maria коснулась сердца и жюри, и зрителей.
- От профессиональных судей представительницы Украины получили 146 баллов. Самую высокую оценку поставили жюри Чехии и Молдовы.
- Зато от зрителей Украина получила аж 307 баллов. Самый высокий балл отдали еврофаны из Чехии, Эстонии, Грузии, Литвы, Мальты, Молдовы, Польши.