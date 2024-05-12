alyona alyona и Jerry Heil доказали, что не существует ни одного "мертвого места", если у конкурсанта хороший номер и удачная песня. Это заметили как украинские еврофаны, так и поклонники представительниц Украины за рубежом. Show 24 собрал самые яркие реакции и отзывы из сети.

К слову Alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024

Как сеть реагировала на выступление Украины

Украина получила невероятное количество поддержки от иностранных фанов. Девушкам передают поздравления из различных стран:

"Никакой обнаженности, никаких танцовщиков, только хорошая музыка, мой фаворит среди всех";

"Украина, мое сердце с тобой. Хорошая песня и визуализация";

"Я сейчас заплачу, это было так сильно";

"Украина, никогда не прекращайте приносить качество на эту сцену, ты удивительная";

"В этом году Украина действительно заслуживает победы! Самое красивое выступление этого года. Украина – гордость Евровидения. Украина – это бриллиант Евровидения . Всегда впечатляюще. 12 очков из Италии";

. Всегда впечатляюще. 12 очков из Италии"; "Украина никогда не разочаровывает!!! Всегда замечательная музыка, замечательные голоса и хорошие песни. Любовь из Португалии";

"Как всегда красиво";

"Постановка на высоте! И атмосфера просто вау! Кажется, будто слышишь ангелов, которые поют вместе с ними. С любовью к тебе, Украина, из Филиппин ";

"; "Это другой уровень. 12 баллов для Украины из Египта. Голосуйте за Украину";

Комментарии иностранцев о представительницах Украины / Скриншот из инстаграма

Украинцы поддерживали своих представительниц не только голосами из-за рубежа, но и предпочтениями и комментариями. Они рассказывают иностранцам о символизме номера и благодарят девушек за представление страны.

"Это не просто огни, это на самом деле ракеты, которыми обстреливают Украину. Мы никогда не должны забывать всех героев, которые погибли за свободу Украины. Боже, храни украинцев! Перформанс, разрывающий сердце";

"То ли свое так отзывается, то ли какая-то мистика, но мурашки по всему телу. Для меня это номер 1";

"До слез и боли в сердце";

"Какое бы место не заняла Украина, для меня это все равно лучшее выступление этого года. Таня Муиньо обрамила госпел от Джерри и Алены библейскими отсылками и ренессансным искусством, а главное – украинским контекстом. Этот перфоменс точно войдет в историю";

"Украина таки сломала проклятие второго места".



Реакция украинцев / Коллаж 24 Канала

Украина на Евровидении-2024