Мужчина является отцом троих несовершеннолетних детей, поэтому имеет возможность выезжать за границу. Последний раз он собирал там средства для украинской армии.

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Однако, сам Мухарский отметил, что боится идти на фронт. Несмотря на то, что он в первые три дня полномасштабного вторжения пошел служить в ТРО, актер не может себя заставить добровольно вступить в ряды ВСУ. Антон заверил, что до сих пор имеет страх громких звуков, в частности взрывов.

Мне страшно. Я музыкант военного оркестра и когда рядом что-то срывается, я просто падаю без ног. Мне страшно и я отдаю грандиозное уважение людям, которые преодолевают этот страх и уходят. Я это сделать не могу. Я преклоняюсь перед этими людьми. Просто с завистью смотрю на тех, кто надел форму. И кланяюсь им до земного поклона,

– подчеркнул актер.

Согласно новому закону о мобилизации все мужчины призывного возраста в Украине должны обновить данные в ТЦК. Мухарский заметил, что пока этого не сделал, напомнив, что является многодетным отцом. Впрочем, если он получит повестку, то бежать не будет.

Я выехал в марте и еще не успел обновить свои данные в ТЦК. Это мне только предстоит сделать. Буду ждать, как будут развиваться события. Я не бегу в военкомат, но если так случится, то значит такая судьба,

– отметил Антин.

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