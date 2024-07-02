Мужчина является отцом троих несовершеннолетних детей, поэтому имеет возможность выезжать за границу. Последний раз он собирал там средства для украинской армии.
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Однако, сам Мухарский отметил, что боится идти на фронт. Несмотря на то, что он в первые три дня полномасштабного вторжения пошел служить в ТРО, актер не может себя заставить добровольно вступить в ряды ВСУ. Антон заверил, что до сих пор имеет страх громких звуков, в частности взрывов.
Мне страшно. Я музыкант военного оркестра и когда рядом что-то срывается, я просто падаю без ног. Мне страшно и я отдаю грандиозное уважение людям, которые преодолевают этот страх и уходят. Я это сделать не могу. Я преклоняюсь перед этими людьми. Просто с завистью смотрю на тех, кто надел форму. И кланяюсь им до земного поклона,
– подчеркнул актер.
Согласно новому закону о мобилизации все мужчины призывного возраста в Украине должны обновить данные в ТЦК. Мухарский заметил, что пока этого не сделал, напомнив, что является многодетным отцом. Впрочем, если он получит повестку, то бежать не будет.
Я выехал в марте и еще не успел обновить свои данные в ТЦК. Это мне только предстоит сделать. Буду ждать, как будут развиваться события. Я не бегу в военкомат, но если так случится, то значит такая судьба,
– отметил Антин.
Что говорят украинские звезды о мобилизации
- Телеведущий Григорий Решетник закончил военную кафедру. Он является военным психологом и лейтенантом запаса, поэтому не боится вступить в ряды ВСУ при необходимости.
- Ведущий Тимур Мирошниченко является многодетным отцом и имеет бронирование от мобилизации из-за работы на телевидении. Впрочем, он имеет звание младшего лейтенанта и каждые полгода посещает ТЦК.
- Певец Владимир Дантес сообщил, что обновил данные в ТЦК и прошел ВВК.