Также ведущий отметил, что имеет воинское звание и регулярно ходит в ТЦК. Причину посещений Тимур не раскрыл.

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Пойдет ли Мирошниченко на фронт

Телеведущий отметил, что он является военнообязанным и сообщил, что через несколько дней пойдет в ТЦК. Тимур туда ходит каждые полгода, однако, по своим причинам.

Я военнообязанный, я младший лейтенант. Я и так в этой системе. Вот послезавтра иду в ТЦК. Если что, то я каждые полгода туда хожу, потому что мне так нужно,

– признался Мирошниченко.

Мужчина имеет трех несовершеннолетних детей, воспитанием которых занимается вместе с женой. К тому же ведущий имеет бронирование от работы на телевидении. Впрочем, если Тимура призовут таки на фронт, то он за границу бежать точно не будет.

Да, у меня есть бронирование от моей работы, потому что я работаю на телевидении, а телевидение, как средство массовой информации, является частью критической инфраструктуры страны. То есть у меня есть бронирование, но, если наступит тот момент, что все вариантов уже нет, то конечно я бежать за границу точно не буду,

– ответил ведущий.

Интервью Тимура Мирошниченко: смотрите видео онлайн

Комик Сергей Середа также высказался о мобилизации

По словам мужчины, после начала вторжения он отправил жену, артистку MamaRika с сыном за границу, а в то же время сам планировал пойти добровольцем на фронт. Однако, мужчина в последний момент передумал, а все из-за своего ребенка. Также Середа не скрывает страха относительно возможной мобилизации.

Сергей считает, что должен максимально помогать своей стране, потому что это единственное, что он может сейчас сделать. В то же время комик не собирается говорить о "своей большей пользе внутри страны чем на передовой".

Более того, телеведущий признает, что человек, у которого сейчас на фронте воюет муж, брат или сын, чувствует несправедливость к тем, кто оправдывается своей помощью в тылу.