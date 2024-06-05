Недавно исполнитель признался, что его эмоциональное состояние сильно ухудшилось. Впрочем, ему отвлечься помогает природа и любовь.

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Дантес в своих соцсетях сначала опубликовал кадр на котором стоит в очереди, чтобы обновить свои данные. По словам певца, он ждал в течение восьми часов.

Впрочем, мужчине удалось воплотить запланированное.

Теперь новый квест,

– поделился исполнитель.



Владимир Дантес обновляет данные / Скриншот из инстаграм-сторис

Впоследствии Владимир показал справку о прохождении медицинского осмотра. Также артист рассказал, что проходил осмотр у ЛОРа, который обследовал и певца WELLBOY.



Владимир Дантес прошел ВВК / Скриншот из инстаграм-сторис

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