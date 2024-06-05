Недавно исполнитель признался, что его эмоциональное состояние сильно ухудшилось. Впрочем, ему отвлечься помогает природа и любовь.
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Дантес в своих соцсетях сначала опубликовал кадр на котором стоит в очереди, чтобы обновить свои данные. По словам певца, он ждал в течение восьми часов.
Впрочем, мужчине удалось воплотить запланированное.
Теперь новый квест,
– поделился исполнитель.
Владимир Дантес обновляет данные / Скриншот из инстаграм-сторис
Впоследствии Владимир показал справку о прохождении медицинского осмотра. Также артист рассказал, что проходил осмотр у ЛОРа, который обследовал и певца WELLBOY.
Владимир Дантес прошел ВВК / Скриншот из инстаграм-сторис
Украинские звезды о желании служить в ВСУ
- Актер Дмитрий Олейник откровенно заявил, что обязательно возьмет в руки оружие, если его мобилизуют, и не будет прятаться. Он готов защищать страну, убежден, что таким образом можно спасти будущее Украины.
- Звезда комедии "Свингеры" Михаил Кукуюк заявил, что если будет пригодным к службе и получит повестку во второй раз, то не будет скрываться, а сделает все возможное, чтобы помочь стране.
- Шоумен Дмитрий Коляденко планирует поездку в другую страну. Поэтому, он планирует еще раз пойти в ТЦК та обновить свои данные.