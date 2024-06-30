Это артист сделал в День Конституции Украины, который ежегодно отмечают 28 июня. Под фотографиями музыкант призвал украинцев к регулярным тренировкам, подчеркивая, что это может спасти чью-то жизнь.

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Женя Галич выставил кадры с полигона в полном боевом снаряжении с оружием в руках.

Для борьбы за конституционные права и свободы человека мы должны держать себя в форме и поддерживать Силы Обороны Украины! Тренируйтесь, когда у вас есть время. Это может спасти чью-то жизнь. Помним, что "Пот экономит кровь",

– подчеркнул певец.

Что известно о службе Жени Галича в ВСУ