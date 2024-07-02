Чоловік є батьком трьох неповнолітніх дітей, тому має можливість виїжджати за кордон. Останнього разу він збирав там кошти для української армії.
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Однак, сам Мухарський зазначив, що боїться йти на фронт. Попри те, що він у перші три дні повномасштабного вторгнення пішов служити у ТРО, актор не може себе змусити добровільно вступити до лав ЗСУ. Антін запевнив, що досі має страх гучних звуків, зокрема вибухів.
Мені страшно. Я музикант воєнного оркестру і коли поруч щось зривається, я просто падаю без ніг. Мені страшно і я віддаю грандіозну шану людям, які долають цей страх і йдуть. Я це зробити не можу. Я вклоняюся перед цими людьми. Просто з заздрістю дивлюся на тих, хто вдягнув форму. І вклоняюся їм до земно,
– підкреслив актор.
Згідно з новим законом про мобілізацію усі чоловіки призовного віку в Україну мають оновити дані у ТЦК. Мухарський зауважив, що поки цього не зробив, нагадавши, що є багатодітним батьком. Втім, якщо він отримає повістку, то тікати не буде.
Я виїхав у березні й ще не встиг оновити свої дані у ТЦК. Це мені тільки належить зробити. Буду чекати, як будуть розвиватися події. Я не біжу у військкомат, але якщо так трапиться, то значить така доля,
– зазначив Антін.
Що кажуть українські зірки про мобілізацію
- Телеведучий Григорій Решетник закінчив військову кафедру. Він є військовим психологом і лейтенантом запасу, тому не боїться вступити до лав ЗСУ за потреби.
- Ведучий Тімур Мірошниченко є багатодітним батьком і має бронювання від мобілізації через роботу на телебаченні. Втім, він має звання молодшого лейтенанта і кожні пів року відвідує ТЦК.
- Співак Володимир Дантес повідомив, що оновив дані у ТЦК і пройшов ВЛК.