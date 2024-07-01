Ведущий в инстаграм-сторис выставил окошко, где любой может задать ему вопрос. Некоторые из подписчиков написали: "Круто быть забронированным со всех сторон? Хорошего отпуска".

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Как известно, телеведущий сейчас на отдыхе с женой и тремя сыновьями. Эта новость и породила вопрос, которая задела кого-то из читателей. В свою очередь, Решетник отметил, что является многодетным отцом, платит налоги и помогает армии.

Круто жить по закону и всегда придерживаться его – это и есть ответственность. Круто рожать детей по любви и желанию, еще до того, как это давало какие-то преимущества. Круто всегда жить и оставаться в Украине – верить в нее и ее людей. Круто работать и исправно платить налоги, поддерживая экономику. Круто помогать тем, кто защищает нас и благодарить ежедневно не только словом. Круто быть честным и порядочным – в этом сила и счастье,

– написал Григорий.

Григорий Решетник ответил на вопрос о бронировании / Скриншот из инстаграм-сторис ведущего

Отметим, что ранее знаменитость высказывался, что готов взять в руки оружие, когда придет его очередь, ведь он закончил военную кафедру, является военным психологом и лейтенантом запаса.

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