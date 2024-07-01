Ведущий в инстаграм-сторис выставил окошко, где любой может задать ему вопрос. Некоторые из подписчиков написали: "Круто быть забронированным со всех сторон? Хорошего отпуска".
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Как известно, телеведущий сейчас на отдыхе с женой и тремя сыновьями. Эта новость и породила вопрос, которая задела кого-то из читателей. В свою очередь, Решетник отметил, что является многодетным отцом, платит налоги и помогает армии.
Круто жить по закону и всегда придерживаться его – это и есть ответственность. Круто рожать детей по любви и желанию, еще до того, как это давало какие-то преимущества. Круто всегда жить и оставаться в Украине – верить в нее и ее людей. Круто работать и исправно платить налоги, поддерживая экономику. Круто помогать тем, кто защищает нас и благодарить ежедневно не только словом. Круто быть честным и порядочным – в этом сила и счастье,
– написал Григорий.
Григорий Решетник ответил на вопрос о бронировании / Скриншот из инстаграм-сторис ведущего
Отметим, что ранее знаменитость высказывался, что готов взять в руки оружие, когда придет его очередь, ведь он закончил военную кафедру, является военным психологом и лейтенантом запаса.
Что говорят другие звезды о мобилизации
- Шоумен Дмитрий Коляденко не боится пойти в ТЦК и обновить данные, ведь уже стоит на воинском учете. Он хочет быть честным перед собой и страной.
- Владимир Дантес обновил данные в ТЦК и прошел ВВК. Ранее по состоянию здоровья певец был признан ограниченно годным.
- Рэпер Позитив также стоит на воинском учете и уверяет, что не будет скрываться, если получит повестку.
- Ведущий Тимур Мирошниченко отец уже четверых детей и имеет бронь от мобилизации. Однако имеет звание младшего лейтенанта и каждые полгода посещает ТЦК в соответствии с требованиями законодательства.