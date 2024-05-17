Также актер признался, планирует ли возвращаться обратно в Украину. Он ответил, что сначала должен собрать средства для ВСУ.

Не пропустите SHUMEI тронул исполнением песни Ивасюка на авторском шоу Тины Кароль: мощное видео

Что сказал Мухарский о посте Трегубова

Антин прокомментировал пост Виктора Трегубова, где подчеркнул, что выехал за границу с целью собрать средства на дроны для ВСУ. Впрочем, после этого он планирует вернуться обратно в Украину.

"Клоун-алиментщик-уклонист...". Как много эпитетов от Виктора Трегубова для 56-летнего многодетного отца, который не хочет падать в ножки Минкульта, чтобы выпросить разрешение выехать за границу, чтобы собрать немного средств на дроны или сбросы... и вернуться домой,

– написал актер.

В то же время Мухарский отметил, что таки выплатил алименты экс-жене Снежане Егоровой. Ведущий заплатил более 3 миллионов гривен на нужды своих несовершеннолетних детей.

8 миллионов перевел ВСУ, более 3 миллионов грн (кроме оставленного имения квартиры и двух автомобилей) с 2014 оплатил в качестве алиментов,

– поделился Антон.

Что известно о посте Трегубова