Он поделился, ходил ли уже в ТЦК. К тому же шоумен подробнее рассказал о своем офицерском звании и службе в армии.

Не пропустите Перестал скрывать: Ivan NAVI очаровал новыми фото с женой и маленьким сыном

Андрей Джеджула сказал, что планирует в ближайшее время решить вопрос с территориальным центром комплектования. Он хочет на днях пойти туда для того, чтобы обновить военно-учетные данные и пройти ВВК.

Я офицер запаса, старший лейтенант. Но никогда не служил, только в университете Шевченка учился на военной кафедре. По профессии – военный юрист,

– отметил шоумен.

Кто еще из украинских звезд обновил военно-учетные данные