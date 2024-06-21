Он поделился, ходил ли уже в ТЦК. К тому же шоумен подробнее рассказал о своем офицерском звании и службе в армии.
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Андрей Джеджула сказал, что планирует в ближайшее время решить вопрос с территориальным центром комплектования. Он хочет на днях пойти туда для того, чтобы обновить военно-учетные данные и пройти ВВК.
Я офицер запаса, старший лейтенант. Но никогда не служил, только в университете Шевченка учился на военной кафедре. По профессии – военный юрист,
– отметил шоумен.
Кто еще из украинских звезд обновил военно-учетные данные
- Известный режиссер Семен Горов недавно посетил ЦНАП для обновления своих данных. Он был приятно удивлен скоростью обслуживания, отметив, что весь процесс занял всего несколько минут.
- В начале июня Дантес тоже рассказал о своем визите в территориальный центр комплектования. Хотя ему пришлось ждать значительно дольше – около восьми часов, он положительно отозвался об отношении работников центра. Артист также отметил, что не имеет брони от мобилизации.
- Ведущий Анатолий Анатолич сообщил, что уже прошел военно-врачебную комиссию и теперь ожидает получения временного военного удостоверения.
- Еще один исполнитель Монатик рассказал, что обновил свои данные через систему "Резерв+" и подчеркнул, что все время ходит с военным билетом.