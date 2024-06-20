Мужчина поделился своими впечатлениями с поклонниками. Кроме того, 53-летний режиссер опубликовал фото из Центра предоставления административных услуг.

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Семен отметил, что быстро обновил данные военнообязанного.

Пошел в ЦНАП. Взял талон. 7 минут в очереди на диване. Подошел к столику. Через 5 минут обновил данные. Рекомендую,

– поделился Горов.

Что известно о новом законе о мобилизации

Он вошел в действие 18 мая и предусматривает несколько важных нововведений: