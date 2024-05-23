В частности, артист поделился, как чувствовал себя в этот момент. Также он признался, обновил ли уже данные в военкомате.
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Что Монатик рассказал о том, как его остановили работники ТЦК
Певец отметил, что его часто останавливают, поэтому он постоянно имеет с собой военный билет и уже обновил данные в Шевченковском военкомате.
Я сейчас обновил их в "Резерв+", а так я все время с военным билетом хожу, потому что обновился в Шевченковском военкомате еще до того (до того, как остановили работники ТЦК – 24 Канал),
– поделился артист.
Он добавил, что его даже узнают представители Территориального центра комплектования и просят сделать фото.
В то же время исполнитель не понимает, почему украинцы сделали сенсацию из того, что его остановили.
Я вышел с репетиции и у меня была куча сообщений. У меня на день рождения не было столько сообщений. Я посмотрел, а там в телеграмме уже разлетается: "Монатика остановили ТЦК! Сенсация!". Новость дня! Вы серьезно? У нас каждого останавливают каждый день, это повседневная тема,
– подчеркнул Дмитрий.
Артист отметил, что несмотря на это ему все равно бывает страшно.
Ты думаешь, я тревоги не чувствовал? Это всегда очень стремная штука. Но есть, что есть,
– подытожил Монатик.
Кого еще из звезд останавливали работники ТЦК
- Вчера, 22 мая, это был Анатолий Анатолич, когда вез детей в школу.
- Его спросили военный билет, однако шоумен до сих пор не получил его. После этого телеведущего отпустили.
- Стоит отметить, что мужчина уже четыре раза пытался стать на воинский учет, однако все его попытки оказались неудачными. Основным препятствием были огромные очереди в военкоматах.
- В то же время телеведущий сообщил, что снова записался в Территориальный центр комплектования, на этот раз воспользовавшись электронной очередью.