Він поділився, чи ходив вже у ТЦК. До того ж шоумен детальніше розповів про своє офіцерське звання та службу у війську.
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Андрій Джеджула сказав, що планує найближчим часом розв'язати питання із територіальним центром комплектування. Він хоче днями завітати туди для того, щоб оновити військово-облікові дані та пройти ВЛК.
Я офіцер запасу, старший лейтенант. Але ніколи не служив, лише в університеті Шевченка навчався на військовій кафедрі. За професією – військовий юрист,
– зазначив шоумен.
Хто ще з українських зірок оновив військово-облікові дані
- Відомий режисер Семен Горов нещодавно відвідав ЦНАП для оновлення своїх даних. Він був приємно вражений швидкістю обслуговування, зазначивши, що весь процес зайняв лише кілька хвилин.
- На початку червня Дантес теж розповів про свій візит до територіального центру комплектування. Хоча йому довелося чекати значно довше – близько восьми годин, він позитивно відгукнувся про ставлення працівників центру. Артист також зазначив, що не має броні від мобілізації.
- Ведучий Анатолій Анатоліч повідомив, що вже пройшов військово-лікарську комісію і тепер очікує на отримання тимчасового військового посвідчення.
- Ще один виконавець Монатік розповів, що оновив свої дані через систему "Резерв+" та підкреслив, що весь час ходить з військовим квитком.