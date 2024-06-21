Він поділився, чи ходив вже у ТЦК. До того ж шоумен детальніше розповів про своє офіцерське звання та службу у війську.

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Андрій Джеджула сказав, що планує найближчим часом розв'язати питання із територіальним центром комплектування. Він хоче днями завітати туди для того, щоб оновити військово-облікові дані та пройти ВЛК.

Я офіцер запасу, старший лейтенант. Але ніколи не служив, лише в університеті Шевченка навчався на військовій кафедрі. За професією – військовий юрист,

– зазначив шоумен.

Хто ще з українських зірок оновив військово-облікові дані