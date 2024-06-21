Недавно исполнитель признался, что познакомился с женой Романией 7 лет назад. Оказывается, это произошло на одной из новогодних вечеринок, на которой выступал Иван.
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Певец опубликовал результат милой фотосессии, на которой можно заметить его возлюбленную и десятимесячного сына Дария. Супруги предстали в белых футболках и синих джинсах. В то же время мальчик был одет в светло-голубой комбинезон, на котором нарисован корабль.
На двух кадрах семья искренне улыбается и обнимается, а на последнем – Иван держит на спине Романию.
"Моменты, которые хочется беречь в сердце", – написал артист.
Что известно о личной жизни Ivan NAVI
- Пара познакомилась 7 лет назад на новогоднем праздновании, где выступал певец. Девушка сразу понравилась исполнителю, поэтому тот решил ей написать. Однако, Романия не очень хотела отвечать на сообщение Ивана, но ее уговорила младшая сестра.
- Влюбленные встречалась в течение трех лет, после чего сыграли тихую свадьбу на 18 человек.
- Интересно, что певец сделал предложение своей избраннице дома, на дне рождении своего отца.
- В августе 2023 года супруги впервые стали родителями. У пары родился первенец Дарий. NAVI присутствовал на родах и признался, что это – незабываемый опыт.