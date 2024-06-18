Мужчина уже в который раз пытается обновить данные в ТЦК, но ему что-то мешало. Так, прошлый раз это было отсутствие электронной записи в Оболонском центре комплектования.
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Однако, сейчас дело Анатолича стремительно продвигается. Он даже сравнил свою ситуацию с ТЦК с сериалом "Друзья".
Ваш любимый сериал Анатолич ТЦК выходит на финишную прямую, скоро завершающий сезон, как в сериале Друзья. Кажется, что мы уже действительно друзья ТЦК,
– сказал Анатолий.
Ведущий уже прошел ВЛК, а теперь ждет на временно военный документ. Впрочем, трудности на этом не закончились. Знаменитость должен поехать в Вышгород, что за Киевом, чтобы заменить удостоверение на постоянное.
Такие бюрократические перипетии. Но по крайней мере я уже сделал основное. Вот такие новости,
– рассказал Анатолич.
Анатолий Анатолич прошел ВВК / Скриншот из инстаграм-сторис
Анатолий Анатолич ходит в ТЦК: что известно
- В общем шоумен уже шесть раз пытался стать на воинский учет и обновить свои данные в ТЦК. Ему не удавалось это сделать из-за большого количества людей. Более того, он получил штраф в размере 1700 гривен за отсутствие военного билета.
- В то же время жена ведущего, Юла, жаловалась на сложную систему в военкоматах. Она отметила, что мужчины не должны целыми днями стоять в очереди.
- В конце мая Анатолия остановили на Варшавском шоссе работники ТЦК. Они спросили его о военном билете, после чего он объяснил ситуацию и его отпустили.